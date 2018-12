Die Odyssee zum vel'oH!-​​Abonnement

Ein Abonnement für die E-Bikes von vel'oH! abzuschließen ist gar nicht so einfach. Ein L'essentiel-Leser wollte genau das für drei Familienmitglieder machen und rief deswegen bei der Hotline an. Es war nicht möglich, Erklärungen auf Luxemburgisch zu erhalten. Lediglich Englisch wurde angeboten.

Die Hilfestellung, dass er mit seinem eigenen vel'oH!-Account neue Abonnements abschließen könne, funktionierte auch nach mehreren Anläufen nicht, weswegen er erneut die Hotline anrief, welche ihm wieder nicht helfen konnte. Im Endeffekt musste er erst drei separate Accounts für jedes Familienmitglied anlegen und dann erfahren, dass die Abo-Karten zwei bis drei Wochen brauchen, bis sie bei ihm ankommen.

Im Sitz der Firma JC Decaux in Brüssel stößt die Kritik auf Unverständnis: «Wir bieten zwar kein Luxemburgisch, aber es gibt die Option auf Deutsch, welches ja auch eine der Landessprachen in Luxemburg ist». Die lange Lieferzeit komme daher, dass «die Karten in Frankreich produziert werden und direkt von dort versandt werden». Ein Abonnent, der seine Karte gerade nicht zur Hand hat, kann seinen Account mit der entsprechenden Nummer und dem Geheimcode trotzdem nutzen, so der vel'oH!-Betreiber.

(Gaël Padiou/L'essentiel)