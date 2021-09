«Als Junge träumte ich davon, eine Lok zu kaufen»

Um 1970 machte sich eine Gruppe von Einheimischen daran, den Zugverkehr im Tal von Fond-de-Gras wieder in Gang zu bringen. Unter ihnen war Jacques Thill, Mitbegründer des Vereins Train 1900 und Vater von Jean-Marie (51), der seine Kindheit im heutigen Industrie-, Natur- und Eisenbahnpark Minett Park im ständigen Kontakt mit Zügen verbrachte.

«Meine Leidenschaft für Züge stammt von meinem Vater. Als Junge träumte ich davon, eine Lokomotive zu besitzen», erzählt Jean-Marie. Dieser Traum ist wahr geworden. Er und seine Frau Caroline (47) sind stolze Besitzer einer knallroten Dampflokomotive vom Typ Cockerill 503, die am Sonntag der Star des Tages der offenen Tür in Fond-de-Gras sein wird. Die «loco-bouteille» der Firma Seraing feiert ihr hundertjähriges Bestehen.

«Wir wollten eine Maschine mit einer Verbindung zu Luxemburg. In Esch/Alzette, wo ich geboren wurde, waren ähnliche Loks in Gebrauch. Aber die, die wir gesehen haben, waren entweder nicht zu retten oder nicht zu verkaufen.» Schließlich fand das Ehepaar Thill-Boon 1999 über einen Freund die Cockerill 503 bei einem Schrotthändler im belgischen Maldegem. «Sie war in einem sehr schlechten Zustand, wurde aber von ihrer Schwesterlokomotive begleitet, die uns Teile für die Restaurierung lieferte», erzählt Jean-Marie. In einer Werkstatt in der Slowakei wurde die Cockerill 503 schließlich wieder auf Touren gebracht. Heute kann das Paar mit seiner Lokomotive fahren. «Meine Frau hat ihren nationalen Führerschein gemacht», lächelt Jean-Marie.

(th/L'essentiel)