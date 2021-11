Das Impfzertifikat ist in Luxemburg ein Jahr gültig

Immer mehr Menschen sollen auch im Großherzogtum eine dritte Impfdosis erhalten. In der Zwischenzeit hat Gesundheitsministerin Paulette Lenert am Dienstag auf eine parlamentarische Anfrage der DP-Abgeordneten Claude Lamberty und Carole Hartmann Einzelheiten über die Gültigkeit des Impfzertifikats mitgeteilt.

Lenert erläuterte in diesem Zusammenhang, dass die Gültigkeit der Impfzertifikate in Luxemburg vorläufig auf zwölf Monate nach einem vollständigen Impfschema (d. h. zum Zeitpunkt des vollen Impfschutzes) festgelegt worden ist. «Die Gültigkeit könnte jedoch zu einem späteren Zeitpunkt verlängert werden, wenn neue wissenschaftliche Daten vorliegen, die die Wirksamkeit der Impfstoffe über einen längeren Zeitraum belegen», fügte Paulette Lenert hinzu.

Zu beachten ist diesbezüglich, dass bei den ersten Personen, die gegen Covid geimpft wurden (ab 28. Dezember 2020), das Impfzertifikat nicht mehr ausreicht, um in bestimmte Länder einzureisen, die dessen Gültigkeit begrenzt haben. In Kroatien etwa darf die erste Impfung nicht länger als 270 Tage zurückliegen. In Österreich liegt die Grenze bei 360 Tagen seit der zweiten Impfdosis. «Die Verordnung vom 14. Juni 2021, in der die digitale Covid-Bescheinigung der EU definiert ist, legt die Gültigkeitsdauer der Impfbescheinigung nicht fest und überlässt es den Mitgliedstaaten, diese Frist auf nationaler Ebene festzulegen», erklärt die Ministerin.

(ol/l'essentiel)