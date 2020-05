Die «Reserve» soll eine Katastrophe verhindern

Zu Beginn der Krise hat Luxemburg eine Gesundheitsreserve eingerichtet, um diese zu bewältigen, erklärt LSAP-Gesundheitsministerin Paulette Lenert in einer parlamentarischen Antwort an die CSV-Abgeordnete Diane Adehm. Hierbei handle es sich demnach um einen Pool Freiwilligen die befristet in den Staatsdienst übernommen wurden. Diese Freiwilligengruppe setze sich aus Ärzten, Tierärzten, Krankenschwestern, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten und anderen medizinischen Berufen zusammen. Das erklärte Ziel bei der Aufstellung dieser Reserve war es, «eine gesundheitliche Katastrophe zu vermeiden».

Im März hätten sich die Fallzahlen «manchmal über Nacht» verdoppelt, mit Spitzenwerten von 242 am 23. März und 263 am 26. März. Die Situation wurde von Tag zu Tag schlimmer und das Virus war neu und unbekannt. «Niemand wusste, wie lange es dauern würde, bis die Eindämmungsmaßnahmen der Regierung Früchte tragen würden. Irgendwann befürchtete man einen Spitzenwert von 300 Neuinfektionen pro Tag, wodurch die Krankenhäuser hätten überlastet werden können», erklärt Paulette Lenert.

Eine Garantie gegen geschlossene Grenzen

Darüber hinaus seien die Krankenhäuser weitgehend von Grenzgängern abhängig, die in diesem Bereich in großer Zahl arbeiten. Die Reserve wurde daher auch eingerichtet, um einen möglichen Personalmangel aufzufangen, der durch die Grenzschließung der Nachbarländer drohte. Was für den luxemburgischen Gesundheitssektor große Probleme bedeutet hätte. Der Rückgriff auf die Reserve hätte die Situation entschärft.

Bis zum 5. Mai sind 1489 Personen als Regierungsangestellte in der Gesundheitsreserve eingestellt worden. Die Verträge, die eine Arbeitszeit von 16 Stunden pro Woche umfassen, haben bisher etwa 10,3 Millionen Euro gekostet. Die Freiwilligen werden «für medizinische Aufgaben, aber auch für administrative, logistische und pflegerische Tätigkeiten sowie als Helfer bei der Grundpflege von Patienten und Bewohnern» eingesetzt, erläutert die Ministerin.

Gegenwärtig sind demnach etwa 700 Personen in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder Coronazentren im Einsatz. Eine Zahl, die sich von Tag zu Tag ändert, je nach den Bedürfnissen. Sie können ihren Beruf neben ihrer Verpflichtung in der Reserve weiter ausüben, vorerst bis zum 29. Mai.

(L'essentiel/jw)