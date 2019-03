Cargolux verbietet Transport von Löwenknochen

Ein besorgniserregender neuer Trend in der Luftfrachtbranche zwingt Cargolux zum Handeln. Wie das luxemburgische Unternehmen erklärt, sei die Menge von Jagdtrophäen, die aus der Wilderei stammen, in den letzten zehn Jahren stark angestiegen. Cargolux hat daher nun beschlossen, den Transport von Löwenknochen zu verbieten – auch wenn das Unternehmen selbst «noch nie Löwenknochen transportiert hat», wie die Cargolux-Sprecherin Moa Sigurdardottir auf Anfrage von L'essentiel erklärt. «Die Gegenstände hängen eng mir der Wilderei und der Löwenzucht für Tropäenjagden zusammen. All dies stimmt nicht mit der Haltung unseres Unternehmens zum Naturschutz überein», teilt Cargolux am Mittwoch mit.

Die Fluggesellschaft sei einer der ersten großen Frachtführer, der solche Transporte verbietet. Mit dem Schritt wolle das Unternehmen auch das Bewusstsein innerhalb der Branche für das Thema schärfen. «Der Naturschutz ist ein Anliegen, für das sich unser Unternehmen wo immer möglich engagiert. Wir haben den Transport von Löwenknochen sofort gestoppt, als wir von der Entstehung dieses Handels erfuhren. Es ist wichtig, dass alle Akteure in der Transportbranche Maßnahmen dagegen ergreifen», sagt der Cargolux-Geschäftsführer Richard Forson.

Die südafrikanische Tierschutzorganisation EMS Foundation begrüßte die Entscheidung von Cargolux. Löwenknochen und -körperteile sind die jüngste Ergänzung einer wachsenden Liste von Gegenständen, die das Unternehmen nicht mitnehmen möchte. Ebenfalls verboten in Cargolux-Flugzeugen sind Tiere, die aus der Wildnis in Gefangenschaft kommen sollen, Labortiere, Elfenbein sowie Wal- und Delfinfleisch.

(sw/L'essentiel)