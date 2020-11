Deutschland fordert digitale Einreiseanmeldung

Ab diesem Sonntag müssen sich Personen, die sich in den vergangenen zehn Tagen in Luxemburg oder einem anderen vom RKI als Risikogebiet eingestuften Land aufgehalten haben, sich vor ihrer Einreise nach Deutschland elektronisch registrieren. Das teilt die Regierung am Sonntagmittag in einer Pressemitteilung mit. Einwohner Luxemburgs, die ab heute einen Trip nach Deutschland planen, müssen demnach dieses Formular ausfüllen. Ab 18.00 Uhr wird das Dokument online zu Verfügung stehen.

Auch hier gelten aber auch weiterhin die bereits gängigen Ausnahmen. Demnach müssen Personen, die lediglich durch Luxemburg durchgereist sind und keinen Zwischenstopp im Großherzogtum eingelegt haben ihre Ankunft in Deutschland nicht anmelden. Gleiches gilt für Leute, die nur durch die Bundesrepublik durchreisen. Auch Grenzpendler, die sich weniger als 24 Stunden im Großherzogtum aufgehalten haben, oder die, die sich nicht länger als 24 Stunden in Deutschland aufhalten sind von der Regel ausgenommen. Genauso bleibt auch der beruflich bedingte Transport von Personen, Waren und Gütern weiterhin ohne vorab Anmeldung erlaubt. Dies gilt sowohl für den Straßen- und Bahnverkehr sowie für den Transport per Schiff oder per Flugzeug.

Unterschiedliche Regelungen je nach Bundesland

Es sei auch weiterhin darauf verwiesen, dass die Quarantäneregelungen sich je nach Bundesland erheblich voneinander unterscheiden können. Ebenso wird auch die Online-Anmeldung in einigen Bundesländern noch angepasst werden. Deshalb wird Reisenden geraten, sich immer vor Abreise auf den Internetseiten der jeweiligen Bundesländer über die aktuellen Regeln und Maßnahmen zu informieren.

In den angrenzenden Bundesländern Saarland und Rheinland-Pfalz bleiben bis dato Einreise- sowie Quarantäneregelungen weiterhin beim Alten. Aufenthalte von weniger als 24 Stunden stellen demnach kein Problem dar. Das bestätigte auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer gegenüber Außenminister Asselborn.

(L'essentiel)