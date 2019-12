«Bon appétit, Zéro gaspi» trägt Früchte

Im Mai letzten Jahres hat der Discounter Lidl in Zusammenarbeit mit dem Luxemburger Roten Kreuz und der Caritas das Projekt «Bon appétit, Zéro gaspi» eingeführt. Dabei sollen Lebensmittel nahe dem Verfallsdatum zu extrem reduzierten Preisen angeboten werden.

«So sinkt der Preis für Fisch- und Fleischprodukte am Verfallsdatum auf 50 Cent», erklärt Julien Wathieu, Sprecher von Lidl Luxemburg. Dies gilt auch für Trockenprodukte mit leicht beschädigter Verpackung, die für einen Euro verkauft werden, sowie für Kisten mit drei Kilo Gemüse und Obst. «29 Kisten wurden seit Beginn des Projekts pro Woche und pro Geschäft verkauft», so der Sprecher weiter. Ultra-Frisch- und Milchprodukte werden für 20 Cent verkauft.

Durch die Initiative konnte Lidl die Verschwendung von Lebensmitteln um 17,32 Prozent reduzieren. Damit liegt der Discounter etwas unter seinem angepeilten Ziel von 25 Prozent. Bis 2025 will man aber gar 50 Prozent erreichen. Am Donnerstag ging der Gewinn des Projekts in Form eines Schecks über 27.017 Euro an die sozialen Lebensmittelgeschäfte der Caritas und des Roten Kreuzes.

(Ana Martins/L'essentiel)