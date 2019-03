Tausende Bewerber wollen einen Job in Luxemburg

Wer auf der Suche nach einem Job, oder einem Aus- oder Weiterbildungplatz ist, weiß wie anstrengend dies sein kann. Eine gute Möglichkeit, eine neue Stelle zu finden, bot die Jobmesse «Mooviejob Tour», die am heutigen Freitag auf dem Kirchberg stattfand. Das Angebot nutzte auch Samia, die aus Paris angereist ist: «Ich bewerbe mich bereits seit ein paar Monaten auf dem Luxemburger Arbeitsmarkt», erklärt die 36-Jährige, die einen Job in der IT-Branche sucht.

Wie Samia konnte auch der 27-jährige Thomas aus Luxemburg seine Bewerbungen persönlich abgeben. Auch Caroline und ihr Freund Stéphane, aus dem Elsaß, möchten in Luxemburg einen Job ergattern – sie im Finanzsektor, er in der Logistik-Branche.

Kandidaten für Österreich rekrutieren

Tausende von Kandidaten mit verschiedenen Profilen strömten in Richtung European Convention Center auf dem Kirchberg. Der 48-jährige Michele ist für die Jobmesse aus Italien eingereist. Er hat zwar in seinem Heimatsland einen verantwortungsvollen Job in einer Bank, möchte aber lieber «in einem internationalen Umfeld in Luxemburg» arbeiten.

Auf der Messe sind rund 100 Finanzunternehmen, Industriebetriebe und IT-Unternehmen vertreten. Während die meisten davon Kandidaten für den lokalen Arbeitsmarkt suchen, haben andere Unternehmer eine Position im Ausland zu besetzten – so die Firma Walter Group, die in Österreich mehrere Stellen für deutsch- und französischsprachigen Kandidaten im Angebot hat.

