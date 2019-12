Endspurt auf der Baustelle des Infinity-​​Zentrums

Die Bauarbeiten am Einkaufszentrum Infinity auf dem hauptstädtischen Kirchberg gehen in die Endphase. Die Arbeiten an den letzten Ladenlokalen laufen derzeit. Die Eröffnung des Zentrums ist für den 12. Dezember angesetzt. Dann sollen sich um 17 Uhr zum ersten Mal die Türen des neuen Shopping-Tempels öffnen. 17 von bald insgesamt 22 Geschäften, stellen sich dann dem Kundenansturm.

Delhaize geht mit seinem neuen Proxy-Markt etwas früher an den Start und feiert schon an diesem Donnerstag die Neueröffnung im Infinity-Zentrum. Die Kunden dürfen sich dann auf ein neues Konzept freuen. Man wolle ein großes Sortiment mit über 8000 Artikeln anbieten und auch Kunden, die wenig Zeit mitbringen, zufriedenstellen», erklärt Minh Tram, Geschäftsführer bei Delhaize, im Gespräch mit L'essentiel

«Gelungene Mischung durch unterschiedliche Geschäfte»

Die Einkaufsgalerie befindet sich am Eingang des Geschäftsviertels auf dem Kirchberg und erstreckt sich über zwei Ebenen auf insgesamt 6500 Quadratmeter. Die europäischen Institutionen und die Straßenbahnhaltestelle Philharmonie-Mudam befinden sich in ihrer unmittelbaren Nähe.

Dass es in der Umgebung keine Wohnungen gibt, findet Cédric Kerlaouezo vom Lounge Act One, sei ein Vorteil des Standortes. Er sagt: «Wir können bis spät in die Nacht den Laden offen lassen, über Lärm wird sich hier keiner Beschweren.» In der Lounge Act One haben sie aus diesem Grund ein DJ-Pult aufgestellt. Kerlaouezo freut sich jedenfalls über «die gelungene Mischung durch die unterschiedlichen Geschäfte».

Neben den sechs Restaurants, finden die Interessierten eine Reinigung, einen Mobilfunkshop, eine Parfümerie, ein Juwelier, einen Weinhandel sowie einen Süßwarenladen und einen Optiker. «Wir brauchten ein ausgewogenes Angebot, damit unsere Kunden täglich alles finden, was sie brauchen», sagt Olivier Bastin, Geschäftsführer von Immobel, dem Bauherrn, der «eine Positionierung zwischen Medium und High-End» erreichen wollte.

Yves Marchello gefiel das Konzept, deshalb eröffnet er im Infinity sein drittes JIMS Fitnesscenter: «Wir wählen nur die besten Standorte aus und dieses Projekt hat unsere Kriterien erfüllt. Wir werden hier unser hochwertiges Konzept verwirklichen können.»

(mv/L'essentiel)