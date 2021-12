Neue Proteste fürs Wochenende angekündigt

Zu wenig Polizisten? Waren die Einsatzkräfte überfordert? Der Minister für Innere Sicherheit Henri Kox (Déi Gréng) und Polizeigeneraldirektor Philippe Schrantz verteidigten am Sonntag das Vorgehen der Polizei bei der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Man habe das Risiko von Zwischenfällen bei der Demo nicht unterschätzt. Die verfolgte Strategie der Deeskalation sei auch nicht verfehlt gewesen.

Dennoch haben die Bilder von Demonstranten, die Absperrungen der Weihnachtsmärkte durchbrachen und herumwarfen Spuren in der Gesellschaft hinterlassen. Gleiches gilt für die Szenen vor dem Haus des Premierministers, das mit Eiern beworfen wurde. Viele Demonstranten distanzierten sich zwar von den Ausschreitungen, aber einige nutzten sie auch für ihre Zwecke.

«Wer Grenzen überschreitet, dem droht Strafe»

Am Wochenende wurden der Polizei und der DP-Bürgermeisterin der Hauptstadt Lydie Polfer per E-Mail weitere Proteste für Freitag, Samstag und Sonntag angekündigt. Verbunden waren diese offenbar mit der Drohung, dass es «immer härter wird».

Polfer und Minister Kox trafen sich am Montagmorgen mit Vertretern der Polizei und der Staatsanwaltschaft. «Die Ausübung der von der Verfassung garantierten Freiheiten muss gewahrt werden, aber wer sich nicht an das Gesetz hält, muss damit rechnen, bestraft zu werden», so die Bürgermeisterin in Richtung der Krawall-Demonstranten. «Ich habe so etwas in meiner langjährigen Erfahrung noch nie erlebt. Es beunruhigt mich, dass es Menschen gibt, die so weit gehen.» Die Polizei versicherte unterdessen, dass sie die Risiken «kontinuierlich» bewertet, um auf künftige Proteste vorbereitet zu sein. Dabei nutze man auch das Internet als Informationsquelle.

Einige Maßnahmengegner haben geplant, sich am Freitag dem Marsch von Amnesty International Luxemburg anzuschließen. Daraufhin distanzierte sich die Organisation gestern von gewaltsamen Protesten. Man verteidige «das Recht auf freie Meinungsäußerung und friedliche Versammlung», aber Amnesty Luxemburg wünsche nicht, dass die «Botschaft ihrer Kampagne ‹write for Rights› gestört» und die Sicherheit gefährdet wird.

(NM/L'essentiel)