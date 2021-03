Warum steigen die Corona-​​Todesfälle?

Mit 28 Todesfällen in der letzten Woche und 24 in der Woche davor ist die Zahl der Todesfälle durch Covid-19 in Luxemburg deutlich gestiegen. In den letzten 24 Stunden haben sieben weitere Menschen ihr Leben verloren. Das sind traurige Zahlen, die das Land seit Ende letzten Jahres und dem Beginn der zweiten Welle nicht mehr gesehen hat, und Statistiken, die Fragen aufwerfen, auch wenn sich die Zahl der täglichen Neuinfektionsmeldungen im Laufe der Wochen stabilisiert hat.

Die gestiegene Verbreitung der englischen Variante in der Bevölkerung könnte ein erste Erklärung zu sein. In der vergangenen Woche machte diese Variante mehr als 62 Prozent der Covid-19-Fälle in Luxemburg aus. Laut einer in England durchgeführten Studie soll diese Variante eine um 64 Prozent höhere Sterblichkeit haben als der ursprüngliche Virusstamm. Dem widerspricht jedoch das Luxemburger Gesundheitsministerium, dort könne man «keinen direkten Zusammenhang zwischen den Todesfällen und den Varianten herstellen». «Eine Reihe von Todesfällen ist auf verschiedene Cluster in Pflegeheimen zurückzuführen», erläutert eine Ministeriumssprecherin.

«Das Auftreten von Varianten an der Ursache für diese Krankenhausaufenthalte»

Das bedeute aber nicht, dass die Varianten wenig Einfluss auf die Corona-Situation haben. Im Gegenteil – das Ministerium stellt fest, dass sich «die Zahl der Patienten, die auf der Normalstation und der Intensivstation stationär behandelt werden, seit Anfang Februar fast verdoppelt hat». Dabei hätten sich die Zahlen in der letzten Woche an sich stabilisiert.

«Die Zahl der Neuinfektionen und das Auftreten von Varianten ist die Ursache für diese Krankenhausaufenthalte», so die Gesundheitsbehörde. Die Varianten seien nicht unbedingt tödlicher, führten aber häufiger zu schweren Verläufen. Dies führe zu mehr Auslastung in den Krankenhäusern, weshalb die Varianten sowohl in den Kliniken als auch bei den Behörden Besorgnis auslösen. Die Varianten könnten so Lockerungen für einige Zeit verzögern. Immerhin hatte die britische Mutation zu Beginn des Jahres in Großbritannien zeitweise für strengere Beschränkungen gesorgt.

(th/L'essentiel)