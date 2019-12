Lastwagen geht entlang der A1 in Flammen auf

Am Montagmorgen kam es gegen 5.45 Uhr zu einem Brand auf der Autobahn A1 zwischen Luxemburg und Trier. In Höhe des deutschen Rastplatzes Markusberg zwischen den Ausfahrten Aire de Wasserbillig und Trierweiler war es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand am Auflieger eines Lastwagens gekommen. Der Fahrer, der am Rastplatz angehalten hatte, bemerkte den Brand rechtzeitig und konnte die Zugmaschine vom Auflieger trennen, bevor dieser in Vollbrand stand.

Bei der Ankunft der ersten deutschen Rettungskräfte vor Ort hatte sich der Brand bereits auf den kompletten Auflieger und dessen Beladung, diverses Stückgut, ausgebreitet. In Anbetracht der schwierigen Lage und des fehlenden Wassernetztes am Rastplatz wurde entschieden, die luxemburgischen Rettungskräfte zu Hilfe zu holen. Mit schwerem Atemschutz ausgerüstet mussten mehrere Trupps gegen den Brand vorgehen. Durch das auf Paletten verteilte Stückgut und dessen Kartonagen war es relativ schwierig, den Brand gänzlich zu löschen, weswegen der Einsatz von Schaummittel von Nöten war, bevor die Ladung mühselig per Hand vom Auflieger auf den Rastplatz abgetragen werden musste, um dort vollständig abgelöscht zu werden.

Sehr hoher Materialschaden

Da sich der Brand auf dem Rastplatz ereignete, kam es durch die Löscharbeiten zu keinen weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Autobahn. Wie die Rettungskräfte mitteilten, wurde bei dem Brand der Auflieger mitsamt der kompletten Ladung durch das Feuer zerstört, der Materialschaden sei zudem sehr hoch. Bei dem Zwischenfall wurde jedoch niemand verletzt.

Vor Ort waren die deutschen Freiwilligen Feuerwehren aus Langsur, Mesenich, Newel und Welschbillig, die Berufsfeuerwehr Trier mit einem Rettungswagen, der Centre d’Incendie et de Secours Grevenmacher-Mertert, der diensthabende Peletonchef des Groupement Mousel, der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Trier-Land, die Verkehrspolizei aus Schweich sowie die Straßenmeisterei.

(fj/L'essentiel)