Justiz ermittelt gegen Roberto Traversini

Die Affäre um die Arbeiten an seinem geerbeten Haus in Niederkorn könnte für Bürgermeister Roberto Traversini (Déi Greing) nun auch ein juristisches Nachspiel haben. Wie die Justiz am Freitagnachmittag mitteilte, habe sie ein Ermittlungsverfahren gegen Traversini eingeleitet. Dem am Montag scheidenden Bürgermeister wird neben weiteren Delikten Untreue und Geldwäsche vorgeworfen.

Im Zusammenhang mit diesen Ermittlungen wurden Durchsuchungen in den Räumen der Differdinger Stadtverwaltung und den Büros der Centre d’initiative et de gestion locale (CIGL) durchgeführt. Die Ermittlungen richten sich derzeit gegen Traversini und weitere unbekannte Personen.

(LH/L'essentiel)