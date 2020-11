«Einige Argumente sind unverantwortlich»

L'essentiel: Wie viele corona-bedingte Todesfälle haben Sie auf der Intensivstation des CHL erlebt?

Dr. Jean Reuter: Einige, aber nicht viele. Sie müssen sich bewusst sein, dass nicht alle Patienten auf die Intensivstation kommen. Wenn die Ärzte wissen, dass ein Patient keine Überlebenschance hat, legen sie ihn nicht auf die Intensivstation. Denn die Intensivpflege ist eine traumatische Erfahrung, von der es Monate oder Jahre dauern kann, sich zu erholen, selbst in jungen Jahren. Sie fügen einem Patienten, der nicht über die Mittel verfügt, um es auszuhalten, kein unnötiges Leiden zu.

Kommt es bei dieser Entscheidung vor allem auf das Alter der Patienten an?

Nein, es gibt Menschen, die im Alter von 82, 83 Jahren in ausgezeichnetem Allgemeinzustand sind, und andere, die mit 70 Jahren bettlägerig sind. Wir berücksichtigen das physiologische Alter und nicht das chronologische Alter, denn das physiologische Alter ist ein Spiegelbild des allgemeinen Gesundheitszustands. Viele Menschen fragen sich, ob man an Covid-19 oder mit Covid-19 stirbt. Ist die Frage berechtigt? Das ist für mich irrelevant. Es ist, als würde man sagen, dass ein 85-Jähriger, der bei einem Autounfall ums Leben kommt, an Altersschwäche stirbt. Bei älteren Menschen ist das Coronavirus aufgrund der vielen Komorbiditäten oft besonders gefährlich. Dennoch stirbt man in den meisten Fällen nicht an Komorbiditäten, sondern an akutem Lungenversagen, das in direktem Zusammenhang mit einer viralen Lungenentzündung steht, die durch das Coronavirus verursacht wird.

Wären diese Menschen notwendigerweise kurzfristig aus anderen Gründen gestorben?

Nicht unbedingt. Im Alter von 85 Jahren kommt es häufig zu einer Reihe von Komorbiditäten, die jedoch allein kurzfristig nicht unbedingt tödlich sind. Die Coronavirus-Pneumonie wirkt als Auslöser für den Tod. Wir hatten einen Patienten, der einen Herzstillstand oder Schlaganfall erlitt und einen positiven Covid-Test hatte (Anmerkung der Redaktion: diese werden als Corona-Tote gezählt). Aber das ist eher selten, und es könnte immer noch strittig sein, ob nicht das Coronavirus die Ursache für diese Krankheitsbilder war.

Erscheint Ihnen die Debatte über die wahren Todesursachen, die in den sozialen Netzwerken geführt wird als unanständig?

Seit Beginn der Pandemie habe ich mich gegen einen gewissen Diskurs einiger Ärzte und Forscher gewandt, der in den Medien, insbesondere in Frankreich, viel Beachtung findet. Diese Menschen beschreiben Covid als eine Grippepandemie und meinen, Ärzte, Medien und und Regierungen verbreiten Panik und argumentieren insbesondere damit, dass die Menschen im fortgeschrittenen Alter häufiger sterben. Aber wir sehen Menschen, die an akuter Atemnot durch Sars-Cov-2 leiden, und diese Menschen sind nicht unbedingt älter.

Gibt es eine Debatte unter Ärzten?

Es gibt Ärzte, die versichern, dass es keine zweite Welle gibt, dass das Virus mutiert und weniger tödlich ist, dass die Maske nutzlos ist, dass es Wundermittel gibt. Aber meistens sind das Ärzte, die nicht an vorderster Front stehen. Der berühmte Professor Raoult zum Beispiel hat nicht einmal eine Intensivstation in seinem Krankenhaus. Er kennt die Patienten nicht. Darüber hinaus haben wir in der Folge der ersten Welle immer mehr Daten aus gut durchgeführten therapeutischen Studien, die im Widerspruch zu diesen Meinungen stehen. Ich finde die Argumente solcher Ärzte unverantwortlich.

(Nicolas Martin/ L'essentiel)