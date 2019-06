Rollstuhlfahrer müssen am Bahnhof Clerf warten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Momentan sind zwei der drei Bahnsteige in Clerf für Rollstuhlfahrer unzugänglich. Das Ministerium für Mobilität hat beschlossen, dass der Bahnhof barrierefrei werden soll. Die Bauarbeiten werden aber erst in fünf Jahren abgeschlossen sein, sagte François Bausch (déi gréng), Minister für Mobilität und öffentliche Arbeiten, am Donnerstag auf eine Frage des Abgeordneten Jeff Engelen (ADR) hin.

Eine Machbarkeitsstudie wurde in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse werden für Anfang 2020 erwartet. Die Umsetzung sei nicht kurzfristig geplant, «da andere Projekte im Gang» seien und das Personal an anderer Stelle gebraucht werde, so der Minister weiter.

(jg/L'essentiel)