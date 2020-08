Luxemburg stehen zwei heiße Wochen bevor

In dieser Woche wird es in Luxemburg von Tag zu Tag heißer. Am Dienstag wird mit einem Tageshöchstwert von 23 Grad gerechnet, ab Mittwoch steigen die Temperaturen allerdings kontinuierlich an. Am Mittwoch erreicht das Thermometer bis zu 28 Grad. Am Donnerstag rechnen die Meteorologen mit bis zu 31 Grad und am Freitag sind sogar bis zu 33 Grad möglich.

Richtig heiß wird es dann am Wochenende, hier rechnet MeteoLux mit Temperaturen zwischen 33 und 35 Grad an Samstag und Sonntag. Bei diesen hohen Temperaturen empfiehlt es sich, drinnen zu bleiben und ausreichend Flüssigkeiten zu trinken. Bereits in den frühen Morgenstunden sollen an beiden Tagen Temperaturen um die 18 Grad erreicht werden.

Das Sommerwetter wird auch nicht durch Niederschläge oder Wolken getrübt werden. Die Vorhersage rechnet mit Trockenheit im ganzen Land, hier und dort können vereinzelt leichte Wolken auftreten. Am Sonntag könnte der Himmel allerdings etwas bewölkter sein. Abkühlung ist auch in der kommenden Woche nicht in Sicht. Bis Mittwoch sollen die Temperaturen bei 34 Grad liegen, ehe am Donnerstag mit 31 Grad etwas kühlere Luft zu uns kommt. Die Experten rechnen nicht vor dem übernächsten Wochenende mit sinkenden Temperaturen.

(jw/L'essentiel)