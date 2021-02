Regeln stimmen «voll und ganz» mit EU überein

Nach der LuxLeaks-Affäre im Jahr 2014 steht Luxemburg mit OpenLux erneut wegen seiner Steuerpraktiken im Rampenlicht. Eine von 17 internationalen Medien durchgeführte Recherche, bei der 3,3 Millionen Dokumente analysiert wurden, prangert die Praktiken des als «Steuerparadies» geltenden Großherzogtums an. Die Hälfte der 140.165 registrierten Firmen soll demnach keine Verbindung zum Land haben und offenbar der Steuerhinterziehung dienen. Ein Beweis dafür sei, dass nur eines von zehn im Land registrierten Unternehmen einem Luxemburger gehört. Außerdem sei das öffentliche Register, mit dem die Behörden im Großherzogtum die wahren Eigentümer von Briefkastenfirmen eigentlich offenlegen wollten, nicht ausreichend transparent. Auch hätten die Recherchen ergeben, dass dubiose Gelder, die vermutlich aus kriminellen Aktivitäten stammen, im Großherzogtum versteckt wurden.

Die Regierung hatte die Vorwürfe am Montag zurückgewiesen, vor allem was die mangelnde Transparenz angehe. «Es gibt immer noch Vorurteile gegenüber dem Land, von Menschen, die Schwierigkeiten haben, die europäische Dimension des Finanzplatzes zu verstehen», reagierte Nicolas Mackel, CEO von Luxembourg for finance. «Das luxemburgische Steuersystem ist kaum besser als in den Nachbarländern. Wenn es so wäre, würden alle nach Irland weglaufen, wo die Unternehmensbesteuerung nur halb so hoch ist». Er glaubt, dass Luxemburg attraktiv ist wegen «seiner Stabilität».

« Die von Journalisten veröffentlichten Informationen sind ein Beweis für unsere Transparenz »

Oppositions-Politiker Laurent Mosar (CSV) ist der Meinung, dass «zweifelhafte Zahlen unvermeidlich sind und in jedem Land» vorkommen. Er «versteht die Kritik an der mangelnden Kontrolle des Registers nicht, die in der europäischen Richtlinie nicht vorgesehen ist. Außerdem ist unser Register transparenter als zum Beispiel das von Frankreich». Selbst David Wagner von Déi Lénk, der sich oft kritisch gegenüber dem Finanzplatz äußert, erkennt «die Anwendung der jüngsten Vorschriften zur Transparenz» an, auch wenn er eine «Änderung der Praktiken» des Finanzplatzes fordere.

Im Ausschuss bekräftigten die Minister Pierre Gramegna (DP, Finanzen) und Sam Tanson (Déi Gréng, Justiz), dass die luxemburgischen Regeln «voll und ganz» mit denen der EU übereinstimmen, bevor sie daran erinnerten, dass das Großherzogtum auf keiner «grauen oder schwarzen Liste» bezüglich der Steuerpraktiken stehe. «Die von Journalisten veröffentlichten Informationen sind ein Beweis für unsere Transparenz», verteidigten Gramegna und Tamson das Finanzsystem.

Das Thema wird am Dienstag in Anwesenheit von Regierungsmitgliedern im Plenum debattiert.

(jg/L'essentiel)