Gutachten zu Veruntreuung bleibt unter Verschluss

Über 20 Jahre sollen zwei Beamte der Gemeinde Hesperingen öffentliche Gelder veruntreut haben. Dabei soll es um eine Millionensumme gehen. Obwohl die Beschuldigten die Tat gestanden haben, laufen die Ermittlungen weiter. Der Bürgermeister und der Schöffenrat haben daraufhin die Firma PriceWaterhouseCoopers (PwC) mit einer Untersuchung beauftragt. Gegenüber dem Radiosender 100.7 erklärte der Abgeordnete und Bürgermeister der Gemeinde Hesperingen Marc Lies (CSV) am Dienstagmorgen, dass das von PwC vorgestellte Ergebnis nicht veröffentlicht werde.

Der Hesperinger Bürgermeister erklärte außerdem, dass er Verbesserungsvorschläge von PWC an das Innenministerium und die gemeindeübergreifende Vereinigung Sigi («Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique») weitergeleitet habe. Die Wirtschaftsprüfer hatten diese in ihrem Bericht angeregt. Die Vorschläge zielten, nach Aussage Lies, besonders auf verbesserte Kontrollmechanismen und mehr Transparenz ab.

Gegen das Gesetz?

Nach Angaben des Bürgermeisters enthalte der Untersuchungsbericht Informationen, die teilweise vertraulich seien. So behandle der Bericht Details zum Zahlungsverkehr und der Finanzverwaltung der Gemeinde. Bei der nächsten Gemeinderatsitzung, am kommenden Freitag, werde den Ratsmitglieder das Ergebnis der Untersuchung vorgestellt. Dennoch müssten die Informationen vertraulich bleiben. Aus diesem Grund ist die Sitzung nicht öffentlich.

Lies nehme den Fall sehr ernst. Gewisse Verbesserungsvorschläge aus dem Bericht seien bereits konkret umgesetzt worden, so der Bürgermeister. Außerdem erhoffe er sich, dass das Innenministerium weitere Vorschläge aus dem PWC-Bericht in das neue Kommunalgesetz einfließen wird.

Das der Bericht nicht öffentlich wird, gefällt nicht allen politischen Akteuren. So fragte der Abgeordneten François Benoy (Déi Gréng) in einer parlamentarischen Anfrage an Innenministerin Taina Bofferding (LSAP), ob dieses Vorgehen nicht gegen das Gesetz über eine transparente und offene Verwaltung verstoße.

(mau/L'essentiel)