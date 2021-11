Abgeordnete debattieren über Hass im Netz

Der Hass im Internet kann jeden Treffen, manchmal werden auch Volksvertreter zum Ziel. Die Grünen haben ein Video veröffentlicht, in dem ihre Abgeordneten und Minister erschütternde Nachrichten präsentieren: Beleidigungen, Mordaufrufe, etc. Die Abgeordneten greifen das Thema am Donnerstag mit einer von DP, LSAP und Déi Gréng initiierten Debatte auf. Bösartige und brutale Äußerungen sind in sozialen Netzwerken oder Diskussionsforen an der Tagesordnung. In ihrem letzten Jahresbericht berichtete die Polizei, dass es im Jahr 2020 191 Anzeigen wegen Fällen von Aufstachelung zum Hass gab, «hauptsächlich über die sozialen Netzwerke» – ein Anstieg von 56 Prozent innerhalb eines Jahres. Davon wurden 78 «gerichtlich behandelt», mit welchen Ergebnissen im Einzelnen blieb seitens der Justiz offen.

Dan Biancalana (LSAP), der in der Debatte reden wird, sagte im Vorfeld, dass sowohl eine strafrechtliche, wie auch eine zivilgesellschaftliche Antwort auf das Problem gegeben werden müsse. Gesellschaftlich könne man etwa bei der Erziehung ansetzen. Biancalana nimmt auch die Plattformbetreiber in die Pflicht, diese müssten die Inhalte besser überwachen. Unter anderem Facebook steht dafür in der Kritik, nicht genug gegen Hass auf seinen Portalen zu tun und im Gegenteil sogar polarisierende Inhalte zu begünstigen.

Aufklärung nötig

«Zumindest sollten Jugendliche und Eltern über die Risiken und Vorsichtsmaßnahmen aufgeklärt werden», erklärt Carole Hartmann (DP), sie wird ebenfalls in der Debatte das Wort ergreifen. Hartmann beklagt, dass die sozialen Netzwerke «den Online-Hass banalisiert haben, mit Personen, die sich nicht bewusst sind, dass sie nicht nur verletzen, sondern sich auch strafbar machen können». Die DP-Abgeordnete befürwortet «einen internationalen gesetzlichen Rahmen, nicht nur einen luxemburgischen, damit das Problem nicht mehr von einfachen Algorithmen verwaltet wird».

Die Plattform Bee Secure Stopline versucht, das Phänomen zu bekämpfen. «Der erste Schritt ist die Inhaltsanalyse auf Grundlage des Strafgesetzbuchs», erklärt ihre Leiterin Barbara Gorges-Wagner. «Im Zweifelsfall wird der Inhalt auch an die Polizei weitergeleitet». Laut Gorges-Wagner werden die belastenden Äußerungen «auf Websites, in sozialen Netzwerken sowie auf Seiten, die nicht öffentlich zugänglich sind, gepostet».

(JG/L'essentiel)