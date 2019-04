Regen, Sturm und Hagel am Mittwochnachmittag

Auch wenn am Mittwochmorgen noch die Sonne über Luxemburg scheint, soll das Wetter am Nachmittag umschlagen. MeteoLux meldet Windböen von bis zu 75 Stundenkilometern. In manchen Gebieten sei auch Hagel möglich. In der Nacht soll sich das Wetter wieder beruhigen, es bleibt bedeckt.

So wird das Wetter!







Am Donnerstag sinken die Temperaturen weiter, das Wetter bleibt regnerisch. Gleiches gilt für das kommende Wochenende, an dem mit Höchstwerten von 10 bis 14 Grad gerechnet werden muss.

(L'essentiel)