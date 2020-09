Luxemburg lockert Einreisebeschränkungen

Noch immer sind zahlreiche binationale Paare oder Familien auf der ganzen Welt wegen des Coronavirus voneinander getrennt. Grund sind die Einreisebeschränkungen, die im Kampf gegen die Pandemie ergriffen wurden. Wie das Außenministerium am Montag mitteilt, hat Luxemburg nun in dieser Richtung gelockert. Ab sofort gelten Ausnahmeregelungen.

So darf der Ehepartner einer in Luxemburg lebenden Person das Land nun für einen Kurzaufenthalt besuchen – unabhängig davon, ob der Einreisende aus einem EU-Staat oder aus einem Drittland kommt. Gleiches gilt für direkte Nachkommen einer in Luxemburg ansässigen Person, die jünger als 21 (EU-Staat) beziehungsweise jünger als 18 Jahre alt sind (Drittstaat).

Ebenso sind Kurzaufenthalte von Personen, deren Lebenspartner in Luxemburg wohnt, von nun an von den Reisebeschränkungen für Bürger aus Drittstaaten ausgenommen. Die Betroffenen müssen im Vorfeld jedoch einen Antrag beim Amt für Reisepässe, Visa und Beglaubigungen stellen und «den Nachweis einer langfristigen Beziehung und eines regelmäßigen Kontakts erbringen», heißt es seitens des Minusteriums. Ein solcher Nachweis können am Pass angebrachte Ein- und Ausreisestempel, Flugtickets oder gemeinsame Aufenthalte im Ausland sein.

