CookUp Solutions kann Löhne nicht mehr zahlen

Sorge bei den Mitarbeitern von CookUp Solutions in Capellen. Die ehemals als Tavola bekannte Fabrik hat offenbar Geldprobleme. Das Unternehmen hat sich auf die Produktion von Fertiggerichten wie zum Beispiel Lasagne spezialisiert. 2013 war sie in den Skandal um die Verarbeitung von Pferde- anstatt Rindfleisch verwickelt.

In der vergangenen Woche teilten die Verantwortlichen rund 100 Angestellten mit, dass sie deren Gehälter nicht bezahlen können. CookUp Solutions sucht so schnell wie möglich einen Käufer. Bis dahin wird das Unternehmen von der Justiz unter eine «kontrollierte Leitung» gestellt. Eine Quelle sagt: «Wenn CookUp Solutions keinen Käufer findet, werden sie in Konkurs gehen.»

Tavola beschäftigte bis 2013 insgesamt 170 Mitarbeiter in Capellen. Das Geschäft lief gut. Doch dann kam der Pferdefleischskandal. Wie CookUp Solutions-Präsident Erick Lehagre erklärt, gingen die Aktivitäten seitdem um 40 Prozent zurück.

(Patrick Théry/L'essentiel)