P&R in Howald fertig, neues Projekt in Planung

Das nächste Etappenziel ist erreicht. Am Montag wurde der erweiterte P&R-Parkplatz in Howald in Betrieb genommen. In fünf Jahren soll die Zahl der Stellplätze auf 28.000 verdoppelt werden. «Ein großer Teil davon wird in der Nähe der Grenzen liegen», sagte Infrastrukturminister François Bausch bei der Eröffnung am Montag.

Bei der Veranstaltung gab der Grünen-Politiker auch ein neues Park-Projekt bekannt. So soll zwischen Bettemburg und Düdelingen ein weiterer P&R entstehen. «Wir befinden uns in der Entwurfphase, das geplante Ort für das Projekt ist schon klar», so Bausch. Drei große Parkplatz-Projekte sind bereits länger bekannt. Sie werden in Rodingen, Wasserbillig und Ulffingen realisiert.

Anzahl fast verdoppelt

Der neue P&R in Howald befindet sich unterhalb des Zollzentrums und ist seit Montag zugänglich. Den zuvor 830 Plätzen wurden 611 hinzugefügt. Die Arbeiten dauerten neun Monate und kosteten insgesamt 1,7 Millionen Euro. «Es ist ein minimalistischer Parkplatz», räumt Bausch ein.

Er ist deshalb minimalistisch, weil er nicht auf Dauer angelegt wurde. «Nur für fünf oder sechs Jahre, bis der Bahnhof Howald mit der Tram verbunden ist», sagt der Minister. Er ist nur für die Übergangsphase gedacht, damit die Arbeiter der Stadtviertel Cloche d’Or und Howald nicht täglich mit einer völlig überlasteten Parkplatzsituation zu kämpfen haben.

Der P&R Howald ist für 24 Stunden kostenlos. Ab dann kostet die Nutzung zehn Euro pro Tag.

