Minderjähriger bedroht Mitschüler mit «Schießerei»

Am Donnerstag tauchte in den Sozialen Netzwerken die Drohung eines Schülers des Petinger Lyzeums auf. In seinem Posting kündigte der Jugendliche einen Amoklauf an. Seine Mitschüler haben den Eintrag bemerkt und informierten die Schulleitung des Technischen Lyzeums Mathias Adam. Wie die Justizbehörde am Freitagmittag mitteilte, handelt es sich bei dem Schüler um einen Minderjährigen. Danach habe zu keinem Zeitpunkt eine echte Gefahr für Schüler oder Lehrer bestanden, heißt es in der Erklärung weiter.

Auf Nachfrage von L'essentiel bestätigte eine Polizeisprecherin, dass die Police Grand-Ducale von der Schulleitung informiert wurde. Der Schüler sei zur Befragung mitgenommen worden. Die Ermittlungen dauern an. Die Justiz betonte, dass die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Stellen reibungslos funktioniert habe. Der Jugendliche sei in eine Betreuungseinrichtung gebracht worden.

Das Lycée Technique Mathias Adam ist mit 1890 Schülern die größte Schule im Großherzogtums, das geht aus Zahlen der Regierung vom Anfang des Jahres hervor.

