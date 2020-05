Nach fast 20 Jahren grünes Licht für Seniorenheim

Seit fast 20 Jahren laufen die Planungen der Servior-Gruppe, um ihr 2001 begonnenes Projekt zum Bau eines neuen Seniorenheims in Rümelingen endlich angehen zu können. «Nach mehreren Jahren des Wartens und der Ungewissheit nach verschiedenen administrativen und gerichtlichen Entwicklungen ist der letzte Streitpunkt zwischen dem beauftragten Architekturbüro und Servior soeben beigelegt worden, so dass nun mit den Vorbereitungen für den Bau begonnen werden kann», hieß es am Freitag in einer Pressemitteilung.

Der bestehende Standort «Roude Fiels» mit 70 Bewohnern wird «im Jahr 2022» abgerissen, die Arbeiten zur Errichtung des neuen Komplexes werden dann voraussichtlich drei Jahre dauern. Das auf einem 1,28 Hektar großen Gelände gelegene Projekt ist mit rund 37 Millionen Euro veranschlagt und wird 120 Zimmer und Unterkünfte mit Pflege- und Betreuungseinrichtungen bieten, die «den neuesten Sicherheitsstandards entsprechen». Die Einrichtung wird aus verschiedenen Pflegestationen bestehen, «die die Aufnahme und Unterstützung der Bewohner entsprechend ihrem Grad an Autonomie oder Abhängigkeit ermöglichen».

Bis das Projekt abgeschlossen ist, werden die 70 Bewohner in die neue Residenz in Differdingen umgesiedelt, die sich derzeit im Bau befindet und 2022 eröffnet werden soll, so Servior. Die seit 1999 aktive Gruppe verfügt derzeit über eine Kapazität von etwa 1650 Betten in ganz Luxemburg, die sich auf fünfzehn Zentren verteilen. Sie beschäftigt 2050 Mitarbeiter.

(ol/L'essentiel)