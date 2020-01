Von Luxemburg bis auf den Mond

Orbital Ventures: So heißt der luxemburgische Weltraum-Fonds. Neben verschiedenen staatlichen und privaten Kapitalgebern – unter anderem BCEE, POST, SES – investiert nun ebenfalls die Regierung darin. Der Fonds zielt darauf ab, Unternehmen zu unterstützen, die im Raumfahrtsektor an Innovationen arbeiten. Das wurde am Donnerstag von Wirtschaftsminister Étienne Schneider bestätigt.

Der Fonds wurde mit 70 Millionen Euro Startkapital ausgestattet. Damit will Luxemburg wegweisenden Raumfahrttechnologien zum Durchbruch verhelfen. Unternehmen, die bereits Erträge generieren, werden «bevorzugt», damit den Investoren eine Rendite gewährleistet wird. Die Raumfahrtindustrie hat derzeit einen Anteil von etwa zwei Prozent am Bruttoinlandprodukt des Großherzogtums. Dieser soll sich, nach dem Willen des Ministers, auf fünf Prozent erhöhen.

Erste Schritte auf dem Mond?

Schneider stellte außerdem den nationalen Aktionsplan für Weltraumwissenschaft und -technologie für 2020-2024 vor. «Die angestrebten Bereiche sind Telekommunikation und deren Verwendungen im weitesten Sinne, sowie die Nutzung von Weltraumressourcen», heißt es in der Mitteilung des Ministers weiter. Der Schwerpunkt liegt unter anderem auf der 5G-Technologie, die «die Schaffung eines Netzes fördert, das verschiedene Technologien kombiniert: terrestrische zellulare-, Wi-Fi- und Satelliten-Kommunikationssysteme», so die Regierung.

Luxemburg will sich ebenfalls «zum ersten Mal dem Programm für die Erforschung des Weltraums durch Roboter und Menschen (...) anschließen – unter anderem zur Erforschung der Mondaktivität». Die Regierung fordert deshalb in Luxemburg ansässige Unternehmen dazu auf, sich an europäischen Projekten in diesem Bereich zu beteiligen.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)