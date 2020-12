«Ohne Trockeneis kommen Impfstoffe nicht sehr weit»

Angesichts der bevorstehenden Ankunft von Corona-Impfstoffen zeichnet sich für 2021 eine große logistische Herausforderung ab. Demnach wird auch das Cargo Center am Findel in den kommenden Monaten sehr gefragt sein. «Die International Air Transport Association (IATA) hat errechnet, dass 8000 Boeing 747 benötigt werden, um den ersten Impfstoff zu transportieren», sagt Serge Soucek, Geschäftsführer von Dangerous Goods Management (DGM), einem seit 2018 in Findel ansässigen Unternehmen, das sich auf den Transport von Gefahrengut spezialisiert hat.

«Wir sind der Spezialist für Trockeneis am Flughafen», erklärt Serge Soucek. Denn Trockeneis, eine feste Form des Kohlendioxids, wird in vielen Bereichen zur Kühlung verwendet. Gerade beim Transport des Impfstoffes spielt Trockeneis eine wichtige Rolle, weil etwa der Impfstoff der Unternehmen Biontech aus Mainz und Pfizer aus den USA beim Transport eine Kühlung von minus 70 Grad benötigt.

« Es wird nur mit spezieller Schutzkleidung gearbeitet »

Doch bei der Arbeit mit Trockeneis seien Schulung und Ausbildung sehr wichtig, sagt Soucek. Trockeneis sei dabei mit äußerster Vorsicht zu behandeln. «Es ist schwerer als Sauerstoff», warnt Serge Soucek, «die zweite Gefahr ist, dass man sich bei minus 70 Grad Celsius sofort verbrennt oder es an der Hand kleben bleibt. Deshalb wird nur mit Handschuhen und spezieller Schutzkleidung gearbeitet.»

Für das Unternehmen DGM, das in diesem Jahr 60 Tonnen Trockeneis zur Kühlung von Pharmazeutika und Lebensmittelprodukten benötigt habe, sei der Umgang mit Trockeneis zwar Routine, doch «wie viel wir in den kommenden Monaten oder Jahren für Impfstoffe benötigen, weiß niemand», sagt Soucek. «Wir müssen pünktlich sein und immer einen Plan B haben, falls es zu Verzögerungen kommt»

« Es dauert 24 Stunden, um 13 Tonnen Trockeneis zu produzieren »

Denn in den eingesetzten Kühlboxen halte sich das Eis maximal vier Tage. «Die gesamte Logistik spielt dann eine sehr wichtige Rolle», erklärt Serge Soucek. «Wir kümmern uns um einen kleinen Teil der Lieferkette, wenn wir die Kisten mit Eis füllen.» Denn ohne Trockeneis kommen die Impfstoffe nicht sehr weit. «Wir sind das Bindeglied zwischen den Unternehmen, den Frachtagenten und den Eisproduzenten».

DGM ist für die Logistik für Trockeneis-Bestellungen zuständig. «Wir fungieren als Bindeglied zwischen den Fluggesellschaften und den Fracht-Agenten, um zu wissen, wie viel Eis wann benötigt wird», sagt Soucek. Denn um Trockeneis zu erhalten, gehe man nicht einfach in ein Geschäft. «Es dauert 24 Stunden, um 13 Tonnen Trockeneis zu produzieren», erklärt Soucek. Eben jene Menge, die für ein Transportflugzeug benötigt würde. «Bei drei oder vier Flügen am selben Tag könnte das zu einigen Problemen führen», sagt er.

(fl/L'essentiel)