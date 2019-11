Erstes Open-​​Air-​​Konzert bei der Luxexpo

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Auf dem Parkplatz der Luxexpo haben bis zu 10.000 Menschen Platz zum tanzen. Das wollen wir mit dem Konzert von Seeed ausnutzen», erklärt Michel Welter, Leiter des Ateliers. Die 6000 Tickets für das letzte Konzert der deutschen Band in der Rockhal waren nach nur einer Woche ausverkauft.

Die Zusammenarbeit zwischen Atelier und Luxexpo ist in dieser Form eine Premiere: Das Konzert am 10. Juli wird das erste Open Air an der Luxexpo sein. «Wir haben einen Partner gesucht, der auch etwas Neues probieren will», sagt Michel Welter.

« Das Stadion? Noch keine echte Option »

Als geübter Organisator von Rock-A-Field hatte das Atelier vergangenen Juli zu kämpfen, als 18.000 Fans zu dem Konzert von Rammstein nach Roeser wollten. «Bei der Luxexpo können wir von der bestehenden Infrastruktur profitieren. Alles ist da, sei es Internet oder Garderobe. Ein Vorteil der Luxexpo ist auch, dass der Ort gut angebunden ist», erklärt Welter.

Er hofft, dass der Parkplatz sich als Location für Konzerte bewährt. Denn das zukünftige Stadion «stellt noch keine echte Option dar», sagt er.

