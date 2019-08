Acht von zehn Schaltern werden geschlossen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mit der Einführung des kostenlosen Nahverkehrs im März 2020 werden keine Tickets mehr verkauft oder kontrolliert. Darum strukturiert die CFL um. Acht von zehn verbleibenden Fahrkartenschaltern werden geschlossen. Damit wird der vor Jahren begonnene Abbau von Schaltern in der Fläche abgeschlossen. Nur die Schalter in Luxemburg-Stadt und Belval-Universität bleiben erhalten.

Kritiker von déi Lénk und Gewerkschafter sprechen von «Geisterbahnhöfen». Ihre Horrorvision: Statt Mitarbeitern stehen nur noch Kameras und Notrufsäulen am Bahnsteig.

Im Ministerium für Mobilität sieht man keinen Anlass für die Sorge, die Fahrgäste könnten allein gelassen werden. «Das Gegenteil ist der Fall», sagt Danielle Frank. «Statt der Schalter werden Mitarbeiter mit Tablets am Bahnsteig sein und den Fahrgästen zur Seite stehen.»

Endstation für Fahrgäste ohne Smartphone?

Wer Fahrkarten für das Ausland kaufen will, kann dies aber künftig nur noch an den beiden verbleibenden Schaltern machen – oder online. Déi Lénk und Gewerkschafter befürchten, dass ältere Kunden darunter leiden, weil sie Probleme mit dem Online-Kauf haben können. An Ticketautomaten sind nicht alle Angebote erhältlich.

Bei der CFL sind nach Angabe der Gewerkschaft 16 Mitarbeiter direkt von der Schließung der Schalter betroffen. Sie konnten in einer internen Befragung angeben, ob sie künftig als Aufsichtsbeamte oder agent d’accueil (Empfangspersonal) arbeiten möchten. Sollten sich nicht ausreichend Mitarbeiter für einen Wechsel aussprechen, müsste die CFL weitere Mitarbeiter einstellen. Die Befragung endete am Mittwoch. Das Ergebnis steht noch aus.

(mb/L'essentiel)