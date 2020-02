Stéphanie feiert ihren 36. Geburtstag

Erbgroßherzogin Stéphanie feiert an diesem Dienstag ihren 36. Geburtstag. Als Gräfin Stéphanie de Lannoy wurde sie am 18. Februar 1984 in Renaix, Belgien, geboren. Sie ist das achte und jüngste Kind des Comte de Lannoy, der am 10. Januar 2019 starb, und der Comtesse de Lannoy, geborene Alix della Faille de Leverghem, die am 26. August 2012 starb.

Gemeinsam mit Ehemann Guillaume erwartet Stéphanie ihr erstes Kind. Es kommt voraussichtlich im Mai zur Welt.

(L'essentiel)