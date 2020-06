Song erklärt Corona-​​Schulalltag

«Net ouni meng Mask» ist nicht mehr bloß der Slogan der aktuellen Covid-19-Kampagne, sondern auch der neuste Track von «De Schoulmeeschter», der nun zum zweiten mal über die 180-Grad-Wendung des Schulalltags singt. Dieses Mal hat der rappende Lehrer die Lyrics den momentanen Schulregeln gewidmet: A- und B-Gruppen, Sicherheitsabstand und Plexiglasscheibe zwischen Lehrer und Schülern ganz einfach erklärt. Im Fokus steht dabei natürlich weiterhin die Maske.

Ein bisschen Kritik darf in einem solchen Text allerdings auch nicht fehlen, denn die Rückkehr zum Stückchen Normalität fiel hörbar schwer. Deutet «De Schoulmeeschter» beispielsweise an, dass die Kinder in den letzten zwei Monaten ihre Routine verloren haben.

Dennoch bleibt der Text eher lehrreich, erläutert die gewöhnungsbedürftigen Neuerungen des Alltags und liefert Hörern einen Einblick in den neuen, umstrukturierten Klassensaal. Am Ende dann das Fünkchen Hoffnung: «Et ass netméi laang», denn bald stehen wieder die Sommerferien vor der Tür, die wohl auch noch nicht ohne Maske stattfinden werden.

(L'essentiel/Liz Mikos)