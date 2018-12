Neue Markierung für Biker trägt Früchte

Nach zwei besonders tragischen Wochen auf den Straßen des Großherzogtums, kündigte die luxemburgische Regierung Ende April 2018 eine Reihe von Maßnahmen für die Sicherheit von Motorradfahrern an. Darunter war auch die Umsetzung einer zusätzlichen Fahrbahnmarkierung für Motorradfahrer auf der N25 zwischen Wiltz und Kautenbach.

Seit Ende Juni läuft das Experiment mit den Markierungen. Sie sollen helfen, dass Motorradfahrer in Kurven mehr Abstand zur Mittellinie halten. Am kommenden Mittwoch wird die Administration des ponts et chaussées eine erste Bewertung der neuen Fahrbahnmarkierung vorlegen. Nach einer kürzlich durchgeführten Untersuchung zur Dokumentation des Verhaltens von Motorradfahrern in Kurven vor und nach Anbringung der neuen Markierung lässt sich feststellen, dass die «Zahl der Motorradfahrer, die weniger risikoreich in die Kurven fahren, deutlich zugenommen hat».

Für 2019 gibt die Administration des ponts et chaussées bekannt, dass die Beobachtung an der N25 fortgesetzt wird und außerdem nach weiteren von Motorradfahrern viel genutzten Streckenabschnitten gesucht wird, wo die spezielle Fahrbahnmarkierung Sinn machen würde.

(L'essentiel)