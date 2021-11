Luxemburger fallen Cyber-​​Erpressern zum Opfer

Insgesamt sieben Cyberkriminelle wurden seit Februar in Rumänien, Polen, Kuwait und Südkorea verhaftet, wie Europol am Dienstag mitteilte. Zwei von ihnen wurden am 4. November in Rumänien im Rahmen der internationalen «Gold Dust»-Ermittlungen festgenommen. Sie werden verdächtigt, hinter 7000 Angriffen zu stecken, die Geräte mit der Ransomware «Sodinokibi» und «REvil» infizierten. Von den Opfern, die zum Teil aus Luxemburg kommen, wurde Lösegeld in Höhe von 200 Millionen Euro gefordert.

Die Abteilung für Cyberkriminalität und die Abteilung für neue Technologien der luxemburgischen Kriminalpolizei arbeiteten mit 16 anderen Polizeidienststellen in Europa zusammen. «Ransomware ist zu einer zu großen Bedrohung geworden, als dass eine einzelne Einrichtung oder Branche sie allein bewältigen könnte», erklärte Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock. Bei den Opfern handelt es sich nicht mnur um Einzelpersonen, sondern auch um Unternehmen.

«Wir raten Personen, die Opfer eines solchen Angriffs geworden sind, kein Lösegeld zu zahlen, sondern gegebenenfalls Anzeige zu erstatten», teilte die Police Grand-Ducale am Dienstag in einem Communiqué mit.

(nc/L'essentiel)