«Weder Kontrollen in Mailand noch am Findel»

Am Montagmorgen starb in Italien eine vierte Person an den Folgen des Coronavirus. Der 84-Jährige war in der Lombardei erkrankt, dem Hauptausbruchgebiet der Epidemie in Europa mit aktuell mehr als 1300 bestätigten Fällen. Elf Städte stehen dort unter strenge Quarantäne, Fußballspiele wurden abgesagt, der Karneval von Venedig abgebrochen... Die L'essentiel-Leserin Véronique* kehrte am Sonntagabend nach 15 Tagen in Mailand nach Luxemburg zurück – ohne kontrolliert zu werden.

«Ich war extrem schockiert», sagte die junge Frau gegenüber L'essentiel. «Es gab nichts, keine Temperaturkontrolle, weder in Mailand noch am Luxemburger Airport. Bei der Ankunft haben wir alle unsere Koffer geholt und sind gegangen. Wir hätten alle krank sein können, ich glaube nicht, dass das normal ist, es ist ein echtes Problem.» Auch beim Abflug in Mailand Malpensa am Sonntagabend wurden keine Passagiere kontrolliert. «Das gesamte Flughafenpersonal trug Masken, was normal ist. Aber niemand hat unsere Temperatur gemessen, und als wir im Flugzeug ankamen, trug keine Stewardess eine Maske».

Vor zwei Wochen jedoch, bevor die Lombardei so heftig von der Epidemie getroffen wurde, war die Lage anders. «Als wir in Mailand ankamen, wurde unsere Temperatur gemessen.» Seitdem hat sich die Situation in der Region erheblich verschlechtert. «Städte werden abgeriegelt und Veranstaltungen abgesagt... Aber durch solche Kontrollen könnten wir die Ausbreitung stoppen. So wird es in der Lombardei nicht aufhören.»

Inkonsequente Kontrollen auch in Venedig

Am Flughafen Venedig-Treviso wurde nach Angaben eines L'essentiel-Journalisten bei der Ankunft stärker kontrolliert. «Es war beeindruckend, unsere Temperatur wurde von maskierten Soldaten gemessen», sagte er. Beim Rückflug hingegen wurden auch dort keine Kontrollen durchgeführt, weder in Italien noch bei der Ankunft in Charleroi.

Das Gesundheitsministerium kommentierte, dass es «die Situation genau beobachtet und mögliche Maßnahmen auf der Grundlage der Analyse des ECDC (Europäisches Zentrum für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten) ergreifen wird». Das ECDC «arbeitet eng mit den italienischen Gesundheitsbehörden zusammen und hat für Montagnachmittag eine Audiokonferenz zur Bewertung der europäischen Situation einberufen».

Nach den Erkenntnissen des ECDC «ist es nicht unmöglich, dass ein neues Gutachten Empfehlungen für Reisende nach und aus bestimmten Regionen Italiens enthält». Dies sei im Moment noch nicht der Fall. «Es gibt derzeit keine besonderen Vorkehrungen in Bezug auf Italien zu treffen». Darüber hinaus erinnert das Ministerium daran, dass es bisher keine gemeldeten Fälle in Luxemburg gibt und dass «die Alarmstufe unverändert beibehalten wird».

*Der Vorname wurde geändert

(jw/L'essentiel)