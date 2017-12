Schnäppchenjäger blasen zum Angriff in Luxemburg

Kaum sind die Weihnachtsgeschenke ausgeteilt, geht der Shoppingmarathon in die nächste Runde. Bereits an diesem Freitag beginnen die Geschäfte in Luxemburg, mit Rabatten um sich zu schmeißen. Der Winterschlussverkauf geht bis zum 27. Januar und soll den Umsatz der Händler noch einmal ankurbeln.

Mit dem Start noch in diesem Jahr ist das Großherzogtum seinen Nachbarn voraus. In Lothringen (Moselle, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Meuse) beginnt die Schnäppchenjagd erst am 2. Januar. Dafür kann man im Osten Frankreich bis zum 12. Februar billig einkaufen. Im übrigen Frankreich geht die Saison vom 10. Januar bis zum 20. Februar. Im Belgien startet die Rabattaktion am 3. Januar und dauert bis einschließlich 31. Januar. In Deutschland gibt es seit 2004 kein festes Datum für den Winterschlussverkauf mehr. In einigen Bundesländern geht es Ende Januar los.

(jw/L'essentiel)