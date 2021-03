Schnelltests sorgen noch für Verunsicherung

In Deutschland haben am Samstag Menschenmassen die Supermärkte gestürmt, um Corona-Selbsttests zu ergattern. Das Prinzip dieser Tests verläuft ähnlich wie der Rachentest und verspricht ein Resultat in nur wenigen Minuten. Der Unterschied: Das Stäbchen wird beim selbst durchgeführten Test nicht so weit eingeführt, wie es beim Test vom medizinischen Fachpersonal der Fall ist.

In Luxemburg sind nun ebenfalls solche Schnelltests angekommen, sowohl nasale als auch die für den Rachen. In einigen wenigen Apotheken werden sie bereits angeboten. Ab dem 22. März sollen die Tests dann auch in Schulen in den Einsatz kommen. Sie werden derzeit in Packungen von 15 bis 20 Stück für mehr als 200 Euro verkauft und kommen damit aktuell eher für Firmen in Fragen. «Einzelne (für etwa 12 bis 13 Euro) werden für das Wochenende erwartet», erklärt Alain De Bourcy, Präsident der luxemburgischen Apothekergewerkschaft und Inhaber einer Apotheke in der Hauptstadt.

Viele sind sich allerdings noch unsicher, ob und wie viele Schnelltests sie bestellen sollen und warten ab, was die Labore zu den Tests zu sagen haben. «Wir wollen weder falsche Negativität noch Sicherheit vermitteln», erläutert Géraldine Guérard, Apothekerin aus Eschborn. Viele Fragen bezüglich der Wirksamkeit und der Zuverlässigkeit, aber auch zum Vorgehen im Falle eines positiven Tests bleiben offen. Selbst wenn die CE-Kennzeichnung den Verkauf erlaubt, wartet man noch die Anweisungen des Gesundheitsministeriums ab. Erste Antworten könnte es am Donnerstag geben.

(Nicolas Martin/L'essentiel)