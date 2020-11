Luxemburger Studenten in Wien sind geschockt

In der großen Gemeinde der Luxemburger Studierenden in Wien ist das Entsetzten groß. Wie das Außenministerium in Luxemburg am Dienstag mitteilte, ist einer von ihnen Montagabend bei dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt verletzt worden. Der Student befand sich zum Zeitpunkt des Angriffs auf dem Ruprechtsplatz im Wiener ersten Bezirk, als in eine Kugel an der linken Schulter traf, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums weiter.

Die Tat ließ die Luxemburger Studierenden in der Stadt geschockt zurück, so auch Ciara Daleiden. Die 23-Jährige studiert in Wien Kommunikationswissenschaften und ist Präsidentin des Vereins Lëtzebuerger Studenten Wien. Die Situation in der Stadt sei sehr angespannt und gestresst gewesen, schildert Daleiden die Gefühlslage am Montagabend. Ciara war mit einer Gruppe von Luxemburgern in einem Restaurant essen, als sie hörten, dass in einem anderen Stadtteil Schüsse gefallen seien. Die Gruppe aus sechs Luxemburgern habe dann beschlossen, in Ciaras Wohnung Zuflucht zu suchen.

Louis Bleser, ein Masterstudent der Geographie aus Luxemburg, war ebenfalls mit drei Landsleuten unterwegs, als die vier gegen 20.15 Uhr Schüsse hörten. Bleser sagt, die vier hätten relativ schnell gewusst was los sei und das weitere Geschehen vom Fernseher aus verfolgt. Louis nahm in der Zeit Kontakt mit Freunden auf: «Einige konnten die Restaurants und Cafés in denen sie waren schnell verlassen. Einige die in der Nähe des Schwedenplatzes in Lokalen waren, mussten dort allerdings bis vier Uhr am Morgen ausharren, ehe sie die Gaststätten verlassen durften.» Die Luxemburger Botschaft in Wien habe die Studenten angewiesen, nicht über ihren verletzten Kommilitonen zu sprechen, berichtet Bleser weiter. Dieser Bitte wolle er nachkommen, sagte er, genauso wie der Österreichischen Anweisung «zu Hause zu bleiben». Er und seine Freunde hätten viele Nachrichten von ihren Verwandten in Luxemburg erhalten, die sehr besorgt gewesen seien.

