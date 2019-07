Der Sommer kehrt nach Luxemburg zurück

Mit Beginn der neuen Woche steigen die Temperaturen in Luxemburg und der Großregion. Eine Strömung aus Großbritannien sorge für freundliches Wetter im Großherzogtum, wie der staatliche Wetterdienst Météolux mitteilt. Während das Thermometer am Montag nicht mehr als 22 Grad anzeigt, erreicht das Quecksilber bereits am Dienstag die 25-Grad-Marke. Am Mittwoch und Donnerstag bleibt es sonnig und trocken.

So wird das Wetter!







Zum Wochenende hin wird es noch wärmer: Am Freitag steigen die Temperaturen bis auf 27 Grad und am Samstag sind örtlich sogar 30 Grad möglich. Allerdings kann es dann auch zu leichten Schauern kommen.

(sw/L'essentiel)