Das Budget 2019 spaltet die Chamber

Die Vorlage des Jahreshaushaltsberichts hat im Plenum der Chamber eine lebhafte Debatte ausgelöst. Nach einer Schweigeminute zum Gedenken an Großherzog Jean haben die Mitglieder des Parlaments sehr klare Stellungnahmen zum letzten Haushalt abgegeben, der im März vorgestellt wurde. Der Verfasser des Berichts, André Bauler (DP), erklärte, dass der Haushalt 2019 drei Ziele hat: «Die Attraktivität der Wirtschaft zu gewährleisten, den Zusammenhalt der Gesellschaft zu stärken und eine nachhaltige Wirtschaft zu schaffen».

Das Budget «stärkt die Attraktivität unserer Unternehmen», so Bauler, ohne die gesellschaftlichen Interessen zu vergessen. «20 Prozent der geplanten Investitionen werden im Rahmen von Umweltmaßnahmen getätigt», erklärt er. «Natürlich kann Luxemburg allein die Welt nicht retten, aber es ist unsere Pflicht, einen Teil dazu beizutragen», betonte der Abgeordnete. Er konzentrierte sich auch auf Maßnahmen, die seiner Meinung nach die Kaufkraft verstärken, wie zum Beispiel die Erhöhung des Mindestlohns. Er hat auch die Auswirkungen der Steuerreform 2017 untersucht.

Die Opposition sieht das an diesem Mittwochmittag ganz anders. «Dieser Haushalt ist nicht nachhaltig», griff Martine Hansen, die Fraktionsvorsitzende der CSV, an. Sie verurteilte die Unsicherheit der Einnahmen, die «auf zögerlicher Basis» mit «nicht quantifizierten» Elementen generiert wurden. Hansen äußerte auch Zweifel am zukünftigen kostenlosen Bus- und Bahnverkehr. Die Oppositionspartei setze auf ein gutes Wirtschaftswachstum und fordere einen Haushalt «auf der Grundlage der Lebensqualität».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)