Großteil der Luxemburger arbeitet im Sitzen

Das Arbeiten im Sitzen ist die Regel. In Luxemburg verbringen 52 Prozent der Erwerbstätigen ihren Arbeitstag sitzend aus einem Bürostuhl heraus. Das geht aus einer Studie hervor, die das Statistikinstitut Eurostat am Dienstag vorlegte. Nicht nur Büroangestellte sitzen während ihrer Arbeitszeit lange, sondern auch Fahrer, einige Arbeiter in der Industrie oder Kassierer im Supermarkt.

In Luxemburg ist der Anteil der sitzenden Arbeitnehmer höher als im EU-weiten Durchschnitt, der bei 39 Prozent liegt. Etwa ein Fünftel der Arbeitnehmer im Land verbringen ihren Arbeitstag auf den Beinen (Lehrer, Verkäufer). Fast genauso viele verrichten eine moderat anstrengende körperliche Arbeit – beispielsweise Kellner oder Handwerker. Stark körperlich beansprucht (zum Beispiel Bauarbeiter) werden 8 Prozent der Erwerbstätigen im Großherzogtum.

Innerhalb der EU stellte Eurostat große Unterschiede fest. Diese hängen stark von der Beschäftigungsstruktur der jeweiligen Länder ab.

Die Niederlande sind in der europaweiten Studie auf Platz eins mit 55 Prozent, auf Platz zwei folgt Deutschland mit 54 Prozent. Luxemburg ist mit 52 Prozent auf dem dritten Platz.

(jg/L'essentiel)