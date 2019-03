Spaziergänger von Ast schwer verletzt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Sturmtief «Eberhard» hatte das Großherzogtum am Sonntagnachmittag fest im Griff. Der Sturm sorgte nicht nur im Ganzen Land für Verkehrsbehinderungen und Straßensperrungen, sondern auch einen Spaziergänger schwer verletzt.

Der Mann war gegen 15.15 Uhr in einem Waldstück bei Imbringen unterwegs und wurde von einem herabfallenden Ast getroffen. Er wurde von den Rettungsdiensten aus Junglinster und Luxemburg versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Insgesamt gingen beim Centre d'Incendie et de Secours am Sonntag bis 18 Uhr rund 1500 Anrufe ein. Die Feuerwehren rückten zu 581 Einsätzen aus. Das teilte das CGDIS auf Anfrage von L'essentiel mit. Die Sturmwarnung ist noch bis 22 Uhr aktiv. Am Montag rechnen die Wetterdienste mit weniger starken Windböen. Dann sollen die Spitzengeschwindigkeiten um die 70 km/h betragen.

+++Stuermasaz+++ De Mëtteg waren eis Pompjeeën op der Streck tëschend Hénkel an der Giischterklaus am Asaz. Do hu Beem de Wee blockéiert. Mir wëllen iech och matdeelen, dass des Strooss bis op weideres gespaart ass. Et ass ze geféierlech do ze fueren. Gepostet von Centre d'Incendie et de Secours Rosport am Sonntag, 10. März 2019

(sw/L'essentiel)