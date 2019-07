Was die CNS bei Homöopathie zahlt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Großherzogtum dürfen homöopathische Medikamente nur von Ärzten verschrieben werden. So lautet die Regelung des Gesundheitsministeriums. Nicht alle homöopathischen Arzneimittel werden allerdings von der Krankenkasse bezahlt. Artikel 22 des Sozialgesetzbuches benennt eine Liste mit 48 Arzneimitteln, die von der CNS erstattet werden. So werden Medikamente, deren Preis zwischen 1,34 und 9,27 Euro liegt, bis zu 80 Prozent erstattet.

So erstatten die europäischen Nachbarn

Ob Krankenkassen homöopathische Behandlungen übernehmen, ist in der Europäischen Union nicht einheitlich geregelt und höchst umstritten.

In Deutschland dürfen Schulmediziner und Homöopathen Mittel verschreiben. Diese werden bis zu 100 Prozent von den Krankenkassen übernommen. In Frankreich erstattete die Krankenkasse rund 30 Prozent der Kosten für homöopathische Mittel. In Belgien werden die Kosten nicht übernommen.

(Gaël Padiou/L'essentiel)