Hochwasserlage entspannt sich bereits

Aufgrund der großen Niederschlagsmenge in den vergangenen Stunden und Tagen besteht in den Einzugsgebiete von Sauer, Alzette, Chiers und Syre weiterhin die Gefahr von leichten Überschwemmungen. Das teilt die Wasserwirtschaftsverwaltung am Donnerstagnachmittag mit.

Zwar besteht noch immer die Möglichkeit, dass einige Flüsse über ihre Ufer treten, allerdings würden diese Überschwemmungen keine «signifikanten Schäden verursachen», wie die Behörde mitteilt.

An kleineren Gewässern sind die Pegel bereits am Mittwochabend gefallen, an der Alzette ist dies seit dem frühen Donnerstag der Fall. An der Sauer und ihren nördlichen Zuflüssen fallen die Pegel langsam. Vereinzelte Pegel vor allem an Wiltz und Our stagnieren noch. Die Vorwarnbereitschaft für die Alzette und den Süden des Landes ist beendet, die Vorwarnbereitschaft für die Sauer bleibt bis zirka 18 Uhr bestehen.

(sw/L'essentiel)