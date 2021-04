Radfahrer bei Crash mit Auto schwer verletzt

Am Mittwoch, gegen 13.15 Uhr, sind in Esch/Alzette ein Auto und ein Radfahrer auf der N31, Kreuzung Rue de Rumelange und Rue des Noyers zusammengestoßen. Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt und in Krankenhaus gebracht. «Sein Zustand ist jedoch nicht kritisch», so die Polizei auf L'essentiel-Nachfrage.

Die Straße war bis etwa 16.10 Uhr gesperrt, da die Police Grand-Ducale Ermittlungen zur Unfallursache durchführte.

(mm/L'essentiel)