Tests reichen in der Freizeit nicht mehr aus

«Wahrscheinlich werden wir viele Kunden verlieren. Einige haben ihren Vertrag bereits gekündigt», sagt Charel Trierweiler. Der Direktor des Fitnessklubs Factory4 und Präsident des luxemburgischen Fitnessverbands macht die am Donnerstag im Rahmen des neuen Covid-Gesetzes beschlossene 2G-Regel in der Freizeit schwer zu schaffen. Ab dem 15. Januar und mindestens bis zum 28. Februar dürfen nur noch Geimpfte und Genesene die Fitnessstudios des Landes betreten. Ein tagesaktueller Negativtest ist dann keine «Eintrittskarte» mehr.

Mit 31 Ja-Stimmen, acht Nein-Stimmen, 21 Enthaltungen bestätigte die Chamber am Donnerstag das neue Gesetz. Es macht nicht nur den Weg für die 2G-Regel im Sport und im Hotel- und Gaststättengewerbe frei, sonders auch für die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) am Arbeitsplatz. Auf 3G hatte auch die Fitnessbranche gehofft. «Mit den guten Vorsätzen für das neue Jahr haben wir im Januar und Februar Hochsaison. Fallen diese aus, wird das ganze Jahr sehr hart für uns», sagt Trierweiler.

« Der Staat ist verpflichtet, uns zu helfen »

Claude Legrand, geschäftsführender Gesellschafter des Indoor-Freizeitkomplexes Fun-City in Petingen, betont, dass in organisatorischer Hinsicht zwischen 2G und 3G kaum ändern wird, auch wenn die zusätzlich die Identität der Kunden kontrolliert werden muss. Sein Problem: «Seit den Ankündigungen wurden 70 Prozent der Firmenveranstaltungen und Weihnachtsfeiern abgesagt. Im Vergleich zu den ersten 15 Tagen im Dezember 2019 hat er in seinem Geschäft 55 Prozent seiner Besucher verloren. Finanzielle Hilfen für ungedeckte Kosten hält er für unerlässlich.

Der Gastronomenverband Horesca fordert ebenfalls Unterstützung. «Für unsere Mitglieder ist die Rechnung zwischen 2G oder schließen schnell gemacht. Seit dem 15. November sind die Buchungen für die Weihnachtsveranstaltungen eingebrochen. Wir waren in dieser Krise immer solidarisch, der Staat ist verpflichtet, uns in dieser schwierigen Zeit zu helfen», betont Generalsekretär François Koepp und ergänzt: «Wenn 2G wie in München die Infektionen um die Hälfte reduziert, ist die Maßnahme auch sinnvoll. Aber man muss uns helfen.»

(Nicolas Martin/L'essentiel)