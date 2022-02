Zwei Luxemburger werden vom Matterhorn gerettet

Zwei Luxemburger Bergsteiger mussten am Wochenende beim Versuch, das Schweizer Matterhorn zu besteigen, gerettet werden. «Dies war eine meiner schwierigsten Rettungen», wird der Hubschrauberpilot in der Pressemitteilung der Rettungscrew von Air Zermatt zitiert – er hat demnach bereits 5500 Einsätze geflogen.

Nachdem die beiden Alpinisten bei ihrem Vorhaben, das Matterhorn im Winter zu besteigen, gescheitert waren, hätten sie zunächst eine Nacht in einer Schutzhütte am Berg verbracht. Wegen der Wetter- und Schneeverhältnisse hätten sie am vergangenen Freitagmorgen schließlich die Bergrettung kontaktiert, woraufhin diese der Schilderung nach mehrere Rettungsversuche unternahm. Diese seien wegen des starken Windes gescheitert, «auch eine Rettung zu Fuß war wegen starkem Wind und Schnee nicht möglich», so Air Zermatt.

Bei Sturmböen von über 100 Stundenkilometern sei es am Samstagmorgen schließlich gelungen, den Rettungsspezialisten über eine 90 Meter langen Winde aus dem Helikopter an der Zufluchtsstätte der beiden Luxemburger abzusetzen. Zunächst seien die Bergsteiger wohlbehalten evakuiert worden, bei einem erneuten Anflug des Hubschraubers schließlich auch der Bergretter.

Air Zermatt bezeichnet die Aktion als «Rettung in letzter Minute», da im Falle des Scheiterns aufgrund der Wetterprognosen ein erneuter Versuch frühestens am heutigen Donnerstag möglich gewesen wäre und die Bergsteiger ihre Verpflegung bereits aufgebraucht hätten.

