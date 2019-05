Die neuen 100-​​ und 200 Euro-​​Banknoten kommen

Mit dem Satellitenhologramm und der erweiterten Smaragdnummer verfügen die am Montagmorgen vorgestellten neuen 100- und 200-Euro-Banknoten über die neuesten Sicherheitsmerkmale. Die Scheine werden den luxemburgischen Banken am Dienstag zur Verfügung gestellt. Ab Mittwoch darf dann auch die Öffentlichkeit an die neuen Banknoten.

«Die Technologien entwickeln sich weiter und wir müssen dranbleiben, insbesondere zur Bekämpfung von Fälschungen», erklärt Roland Weyland, Direktor der Zentralbank (BCL). Wie bei anderen Stückelungen werden die neuen Banknoten nach dem «Touch, Look and Tilt»-Verfahren geprüft. «Die Farben der Banknoten sind kontrastreicher als in der vorherigen Serie. An der Spitze des Silberbandes befindet sich ein Satellitenhologramm, das kleine Symbole des Euro zeigt, die sich um die Zahl drehen. Sie werden unter direktem Licht heller», so der BCL-Leiter weiter.

Veränderte Größe

Auch die Smaragdnummer unten links in der Note wurde verbessert. Durch das Kippen der Banknote entsteht ein Lichteffekt, der sich von oben nach unten und von unten nach oben bewegt. Auch die Farbe wechselt von smaragdgrün zu tiefblau. «Dieses Farbpigment ist aufgrund der Wirkung von Farbveränderungen sehr schwer zu fälschen», erklärt Weyland. Ein weiteres Detail, das für das bloße Auge kaum zu erkennen ist, ist das Porträt der im Hologramm integrierten europäischen Göttin, am linken Rand der Banknoten.

Auch die Größe der Banknoten wurde geändert. Die beiden neuen Stückelungen haben nun die gleiche Breite wie die 50-Euro-Banknote, sind aber so lang wie die Banknoten der ersten Serie. Besser angepasst an die Maße der Geldbörse, sind sie auch weniger anfällig für Verschleiß.

Die erste Serie von Banknoten kann unbefristet bei den nationalen Zentralbanken Europas umgetauscht werden.

