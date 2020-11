Quarantäne für Schüler in Steinsel beendet

Alle Schüler und Lehrer der Grundschule in Steinsel dürfen seit diesem Mittwoch wieder in die Schule. Die verhängte Quarantäne ist aufgehoben worden, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilt. Unter der Voraussetzung, dass Schüler und Lehrer negativ auf das Coronavirus getestet worden sind. Am 17. November waren insgesamt 24 Klassen in Quarantäne geschickt worden, nachdem zehn Corona-Fälle an der Schule bekannt geworden waren. Acht Lehrer und zwei Schüler wurden damals positiv auf das Coronavirus getestet.

Das Gesundheitsamt ordnete daraufhin für die Schüler und das Lehrpersonal eine siebentägige Quarantäne ab dem 18. November an. Betroffen waren die Zyklen eins, drei und vier, wobei die ursprünglich positiv getesteten Personen aus dem Zyklus drei stammten. Man habe die Quarantäne angeordnet, weil ein hohes Risiko von Übertragungen auf andere Klassen und Zyklen durch die hohe Anzahl an positiven Tests bestand.

Im Rahmen eines Massentests wurde die gesamte Schule, inklusive der nicht betroffenen Schüler des zweiten Zyklus, sowie das Personal eines Maison Relais zum Corona-Test geladen. 500 Personen haben sich im Rahmen des Tests untersuchen lassen, 416 Schüler und 84 Mitarbeiter. Unter den Schülern gab es nach Ministeriumsangaben elf positive Tests, die betreffenden Kinder wurden isoliert. Unter den Mitarbeitern hat es demnach keine weiteren Infektionen gegeben. Insgesamt seien in diesem Cluster 19 Schüler und acht Lehrer positiv getestet worden.

(L'essentiel)