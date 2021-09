Hunderte Menschen bei Klima-​​Demo in Luxemburg

«Seid ihr bereit? Ja! Sind die Politiker bereit? Nein!». Diesen Schlachtruf skandierten einige hundert Menschen, die sich am Freitag in Luxemburg-Stadt auf der Straße unterwegs sind. Zu der Demonstration hatte der Verein «Youth for Climate» aufgerufen.

«Wir sind hier für unsere Zukunft und die unserer Kinder. Unsere Politiker müssen uns endlich zuhören und unsere Sorgen ernst nehmen», sagte eine junge Teilnehmerin. Ein weiterer Teilnehmer erklärt: «Wir brachen einen grundlegenden Wandel. Die Kinder müssen schon in den Schulen viel häufiger mit diesem Thema konfrontiert werden. Wir müssen in diesem Kampf geeint sein. Der Meeresspiegel steigt, die Polkappen schmelzen, die Meere werden überfischt und niemanden in der Politik schein das zu kümmern.»

Nach dem Protestzug soll den Entscheidungsträgern eine Liste von Forderungen unterbreitet werden. «Zu viel Plastik, zu viele Treibhausgase. Es ist höchste Zeit, dass wir wirklich etwas ändern», sagte ein anderer Teilnehmer. Gegen 10.40 Uhr setzte sich der Zug langsam in Bewegung. Nach Polizeiangaben sind etwa 2500 Menschen auf der Straße.

(yb/L'essentiel)