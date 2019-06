Die meisten Jobs gibt es im Dienstleistungssektor

Artikel per Mail weiterempfehlen

Laut einer vom Eurostat-Institut veröffentlichten Studie macht der Dienstleistungssektor in Luxemburg im Jahr 2018 80,7 Prozent der Arbeitsplätze aus. Dieser Anteil liegt weit über dem Durchschnitt der Länder der Europäischen Union, der 74 Prozent beträgt.

Die Arbeitsplätze aus dem Industriesektor machen landesweit nur 18,5 Prozent aus (21,8 Prozent in der EU), die Landwirtschaft 0,8 Prozent (4,3 Prozent in der EU).

12.000 zusätzliche Arbeitsplätze pro Jahr

«Das bedeutet nicht, dass andere Sektoren weniger Menschen eingestellt haben als in den Jahren zuvor. Aber das Beschäftigungswachstum, das wir erleben, mit 12.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen pro Jahr, wirkt sich zum großen Teil auf den Dienstleistungssektor aus», sagt Jean-Paul Olinger, Direktor der «Union des Entreprises Luxembourgeoises» (UEL).

Nicht nur auf Dienstlistungen setzen

Dennoch hat sich der Industriesektor in Luxemburg weiterentwickelt. Verwaltungsdienstleistungen sind ausgelagert worden, was die Beschäftigung im Dienstleistungssektor erhöht. Laut Carlo Thelen, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer, sind die in der Industrie verlorengegangenen Arbeitsplätze durch andere mit höherer Wertschöpfung ersetzt worden.

Er sei jedoch der Ansicht, dass sich die luxemburgische Wirtschaft nicht vollständig auf Dienstleistungen verlassen kann. «Es ist auch wichtig, innovative, attraktive und wettbewerbsfähige Industrie-, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten am Laufen zu halten», sagt er.

(Marion Mellinger/L'essentiel)